بنك: الشارقة الإسلامي يفوض بنوكا لبيع صكوك

دبي 2 أبريل نيسان (رويترز) - قال بنك اليوم الثلاثاء إن مصرف الشارقة الإسلامي فوض أربعة بنوك لترتيب اجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت قبيل إصدار محتمل لسندات إسلامية (صكوك).

واختار البنك مصرف الهلال الذي مقره أبوظبي واتش.اس.بي.سي وبيت إدارة السيولة الكويتي وستاندرد تشارترد لترتيب الجولات الترويجية التي تبدأ يوم الخميس وتشمل آسيا وأوروبا.

وقد يعقب الاجتماعات إصدار صكوك دولارية بالحجم القياسي بناء على ظروف السوق. وغالبا لا يقل حجم الإصدار القياسي عن 500 مليون دولار.