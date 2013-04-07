بنكان إسلاميان في الإمارات يسددان مساعدات حكومية

دبي 7 أبريل نيسان (رويترز) - سدد بنك دبي الإسلامي ومصرف أبوظبي الإسلامي مجتمعين ستة مليارات درهم (1.6 مليار دولار) قيمة الدعم المالي الذي تلقياه من حكومة الامارات خلال الازمة المالية العالمية في 2008-2009 .

وسدد كثير من بنوك الامارات الدعم الحكومي خلال الأسابيع القليلة الماضية إذ ان شروط الدعم الحكومي تعني تراجع القيمة بمرور الوقت ونظرا لان بوسع البنوك الآن الحصول على تمويل ارخص من الأسواق.

وأمس السبت قال بنك دبي الإسلامي انه سدد الشهر الماضي مبلغ 3.8 مليار درهم حصل عليه في 2008 وجمع البنك مليار دولار من اصدار صكوك لدعم رأس المال من الفئة الأولى.