الشارقة الإسلامي يعلن السعر الاسترشادي لصكوك بقيمة 500 مليون دولار

دبي 9 أبريل نيسان (رويترز) - قالت بنوك إن مصرف الشارقة الإسلامي سيصدر صكوكا بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمسة أعوام اليوم الثلاثاء بعدما ساعد الطلب القوي على طرح سعر استرشادي عند الحدود الدنيا للمؤشرات الأولية.

وأعلن مرتبو الإصدار السعر الاسترشادي الرسمي عند 3.125 بالمئة بعد اقتراحات أمس الاثنين لسعر في أوائل الثلاثة بالمئة.

وجذبت الصكوك طلبا قويا حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب ملياري دولار في وقت إعلان السعر الاسترشادي الرسمي. وتحدد سقف الصفقة عند 500 مليون دولار.

وقال متعاملون إن السعر قد ينخفض أكثر عند الإصدار ليصل إلى ثلاثة بالمئة.

والشارقة الإسلامي مملوك بنسبة 31 بالمئة لحكومة الشارقة. ويستحوذ بيت التمويل الكويتي على 20 بالمئة في المصرف الإسلامي.

وبحسب بيانات لتومسون رويترز تم تداول صكوك البنك القائمة والصادرة بقيمة 400 مليون دولار وهامش 4.715 بالمئة والمستحقة عام 2016 عند 106.5 سنت للدولار صباح اليوم بعائد 2.5 بالمئة.