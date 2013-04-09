مقدمة 1-مصرف الشارقة الإسلامي يجمع 500 مليون دولار من إصدار صكوك

(لإضافة التسعير)

دبي 9 أبريل نيسان (رويترز) - باع مصرف الشارقة الإسلامي سندات إسلامية (صكوكا) لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار بتسعير أقل من السعر الاسترشادي بفضل الطلب القوي على الصكوك في منطقة الخليج.

وتم تسعير الصكوك التي تستحق عام 2018 بالقيمة الاسمية بمعدل ربح 2.95 في المئة عند الحدود الدنيا لنطاق السعر الاسترشادي النهائي بين 2.95 بالمئة وثلاثة بالمئة.

وزادت البنوك الإسلامية إصدارات السندات المتوافقة مع الشريعة لتلبية احتياجاتها من السيولة وتعزيز رؤوس أموالها.

وجذبت الصكوك طلبا قويا حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب ملياري دولار عند إعلان السعر الاسترشادي الرسمي.

ومصرف الشارقة الإسلامي الذي صنفته وكالتا ستاندرد آند بورز وفيتش للتصنيف الإئتماني عند ‭‭BBB+‬‬ مملوك بنسبة 31 بالمئة لحكومة الشارقة ثالث أكبر إمارة في الإمارات العربية المتحدة. ويمتلك بيت التمويل الكويتي 20 بالمئة في البنك.

وبحسب بيانات لتومسون رويترز جرى تداول صكوك البنك القائمة والصادرة بقيمة 400 مليون دولار وهامش 4.715 بالمئة والتي تستحق عام 2016 عند 106.9 سنت للدولار بعد ظهر اليوم ليصبح عائدها 2.4 بالمئة.