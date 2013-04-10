الرئيس التنفيذي: دبي للاستثمار تفوض بنوكا لترتيب صكوك بمبلغ 300 مليون دولار

دبي 10 أبريل نيسان (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستثمار اليوم الأربعاء إن الشركة تخطط لجمع 300 مليون دولار من بيع سندات إسلامية (صكوك) متوقعا بدء اجتماعات مع المستثمرين في مايو أيار المقبل.

وقال خالد بن كلبان في اتصال هاتفي مع رويترز إن الشركة التي تملك استثمارات في عدة قطاعات منها العقارات والتصنيع قد اختارت بنوك سيتي جروب ونومورا وجيه.بي مورجان تشيس للمساعدة في ترتيب العملية.

وقال "سنبدأ الجولات الترويجية في مايو. هدفنا جمع 300 مليون دولار."

وتتطلع الشركة التي تأثر قطاع التصنيع بها بالاضطرابات السياسية في المنطقة منذ العام الماضي لدخول أسواق الديون بصكوك لتمويل توسعات وحداتها التصنيعية وسداد ديون.