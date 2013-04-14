Sat 24 Dec 2016 | 23:16 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صافي ربح دبي الإسلام يقفز 17% في الربع/1

Sun Apr 14, 2013 1:07pm GMT
 
[-] نص [+]

دبي 14 أبريل نيسان (رويترز) - قال بنك دبي الإسلامي أكبر بنك إسلامي في الإمارة اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الأول من العام ارتفع بنسبة 17 بالمئة.

وقال البنك في بيان إنه حقق 301.7 مليون درهم (82.2 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار ارتفاعا من 258.5 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتوقعت المجموعة المالية-هيرميس أن يحقق البنك ربحا قدره 261 مليون درهم في الربع الأول.

(الدولار = 3.6727 درهم إماراتي) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 