صافي ربح دبي الإسلام يقفز 17% في الربع/1
دبي 14 أبريل نيسان (رويترز) - قال بنك دبي الإسلامي أكبر بنك إسلامي في الإمارة اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الأول من العام ارتفع بنسبة 17 بالمئة.
وقال البنك في بيان إنه حقق 301.7 مليون درهم (82.2 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار ارتفاعا من 258.5 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتوقعت المجموعة المالية-هيرميس أن يحقق البنك ربحا قدره 261 مليون درهم في الربع الأول.
(الدولار = 3.6727 درهم إماراتي) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
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