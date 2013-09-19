دبي الإسلامي يعلن تسوية 4 مليارات درهم من التزامات وحدة تمويل

دبي 19 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال بنك دبي الإسلامي اليوم الخميس إنه أتم تسوية التزامات بأربعة مليارات درهم (1.09 مليار دولار) لوحدة الرهن العقاري تمويل وذلك قبل عامين من حلول موعد استحقاقها.

وقال بيان للبنك إن هذا المبلغ هو كل الالتزامات متعددة الأطراف لدبي الإسلامي فيما يخص تمويل.

وقال إنه قرر تسوية الالتزامات قبل موعدها بسبب "المتانة الرأسمالية التي شهدها البنك ووفرة السيولة لديه".

والالتزامات جزء من مهلة سداد مدتها خمس سنوات اتفقت عليها تمويل مع الدائنين في 2010 ومستحقة الدفع في أكتوبر تشرين الأول 2015.

ورفع دبي الإسلامي حصته في تمويل إلى حوالي 90 بالمئة في وقت سابق هذا العام لتصبح أنشطة الشركة مدمجة بالكامل في المجموعة الأم.