مقدمة 1-نمو صافي ربح مصرف أبوظبي الإسلامي 20% في الربع/3

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دبي 28 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الإثنين نموا بنسبة 20 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث متجاوزا توقعات المحللين مع ارتفاع إيرادات أنشطته الأساسية ونمو الأصول بمعدل مرتفع على أساس سنوي.

وقال أكبر بنك متوافق مع الشريعة في أبوظبي من حيث القيمة السوقية في بيان إن أرباحه الصافية بلغت 395.5 مليون درهم (107.7 مليون دولار) في الربع الثالث مقارنة مع 328.5 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي. وكان ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ صافي الربح في المتوسط 346.3 مليون درهم.

وكان من المتوقع أن تواصل بنوك الإمارات تسجيل نمو قوي للأرباح في الربع الثالث بعد أرباح قوية في النصف الأول من العام بدعم من الوضع الاقتصادي الجيد وانخفاض المخصصات.

وسجل بنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني - وهما أكبر بنكين إماراتيين يعلنان نتائج الربع الثالث حتى الآن - نموا سنويا في صافي الربح بنسبة 47 بالمئة و21 بالمئة على الترتيب.

ويعكس نمو أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي ارتفاع الإيرادات بنسبة 9.9 بالمئة عن الربع الثالث من 2012 إلى 1.02 مليار درهم مع زيادة الدخل من الرسوم والعمولات أكثر من 50 بالمئة.

وزاد إجمالي الأصول 18.2 بالمئة إلى 96.4 مليار درهم بحلول 30 سبتمبر أيلول بينما زادت ودائع العملاء 12.5 بالمئة إلى 70.2 مليار درهم.

وارتفعت القروض والسلف خمسة بالمئة إلى 58.9 مليار درهم بينما انخفضت المخصصات قليلا إلى 193.5 مليون درهم في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر أيلول مقارنة مع 202.1 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2012.

وقال طراد المحمود الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي في البيان إن توقعات البنك للعام بأكمله إيجابية بفضل استمرار نمو الأصول والربحية على مدى ثلاثة فصول مضيفا أن البنك سيظل ملتزما باستراتيجية النمو.

(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي)