مصرف عجمان يعيد محمد أميري إلى منصب الرئيس التنفيذي

أبوظبي 11 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال مصرف عجمان اليوم الإثنين إنه عين محمد أميري رئيسا تنفيذيا بعد سبعة أشهر من استقالته من موقع القائم بأعمال الرئيس التنفيذي.

وقال المصرف - وهو بنك إسلامي مقره في الإمارات العربية المتحدة - في بيان إن مجلس الإدارة اتخذ قراره بالإجماع بتعيين أميري الذي وصفه بالقائد المناسب لتعزيز نقاط قوة البنك.

ويحل أميري محل محمد زقوت الذي كان قد تسلم منصب الرئيس التنفيذي في ابريل نيسان الماضي لكن البنك أعلن إقالته الشهر الماضي بدون إبداء أسباب.

كان زقوت تولى المنصب بعد استقالة أميري من دوره كقائم بأعمال الرئيس التنفيذي.