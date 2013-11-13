حقائق-الأوزان النسبية لعواصم التمويل الإسلامي في العالم

دبي 13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - تتصاعد المنافسة بين المراكز المالية العالمية لاسيما لندن ودبي وكوالالمبور على جذب الأنشطة المالية الإسلامية مع نمو الصناعة بوتيرة تتجاوز القطاع التقليدي.

وفيما يلي نظرة على قطاعات التمويل الإسلامي في العواصم المالية الثلاث:

- لندن /

أصول المصرفية الإسلامية: 19 مليار دولار.

عدد البنوك: أكثر من 20 مؤسسة تقدم الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة في لندن بما فيها ستة مصارف إسلامية متكاملة.

إصدارات الصكوك: تم إصدار صكوك بأكثر من 34 مليار دولار من خلال 49 إصدارا في بورصة لندن منذ 2009.

التدريب: هناك 60 مؤسسة تقدم دورات تدريبية في التمويل الإسلامي و22 جامعة لديها درجات علمية مماثلة.