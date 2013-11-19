مقدمة 1-مصادر: الدار العقارية بأبوظبي تختار بنوكا لترتيب صكوك قياسية

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من ستانلي كارفالو ودينش ناير

أبوظبي 19 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر اليوم الثلاثاء إن شركة الدار العقارية أكبر شركات التطوير العقاري في أبوظبي اختارت خمسة بنوك لترتيب إصدار صكوك محتمل بالحجم القياسي لإعادة تمويل ديون.

وسيكون الإصدار المحتمل هو الأول للشركة منذ اندماجها الذي حظي بدعم الحكومة مع صروح العقارية في يونيو حزيران. وقد نتج عن الاندماج ثاني أكبر شركة عقارية مدرجة بالبورصة في الإمارات وإحدى أكبر الشركات بالشرق الأوسط بأصول تبلغ 13 مليار دولار.

وفوضت الشركة المملوكة بحصة أغلبية للحكومة بنوك أبوظبي الوطني والخليج الأول ودبي الإسلامي وستاندرد تشارترد وجولدمان ساكس حسبما ذكرت المصادر التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها.

وذكرت المصادر أن الشركة تسعى لإصدار صكوك قبل نهاية العام. ولا يقل حجم الإصدار القياسي عن نصف مليار دولار عادة.

وقال مصدر مصرفي يشارك في الصفقة لرويترز "بعد الاندماج تتبنى شركة الدار تدابير حكيمة واستراتيجية لإعادة تمويل وسداد ديونها وإصدار الصكوك خطوة منطقية مع تحسن السوق."

ورفض متحدث باسم الدار التعقيب على الخبر.

وبلغت ديون الشركة في نهاية الربع الثالث 11.3 مليار درهم (3.1 مليار دولار) وتستحق خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة وتخطط الشركة لإعادة تمويل جزء منها.