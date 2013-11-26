كريسنت ويلث الأسترالية تخطط لإطلاق صندوق عقاري إسلامي

من برناردو فيزكاينو

دبي 26 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال مسؤول كبير في كريسنت ويلث الأسترالية لإدارة الصناديق إن الشركة تخطط لإطلاق صندوق إسلامي للاستثمار في العقارات التجارية العام المقبل وذلك في إطار مسعى لتوسيع قاعدة منتجاتها.

وتعمل الشركة التي تأسست عام 2011 على إطلاق صندوق مغلق يضم عقارات تجارية وصناعية ذات تصنيف استثماري في أنحاء أستراليا.

وقال طلال ياسين العضو المنتدب للشركة لرويترز خلال القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي في دبي "نجري محادثات لإطلاق صندوق كبير رأسماله بين 300 مليون ومليار دولار أسترالي (275 و920 مليون دولار أمريكي)."

وأضاف أن عائد الاستثمار بالصندوق سيتراوح بين سبعة و12 بالمئة.

ولا تزيد أصول الشركة حاليا على 20 مليون دولار أسترالي موزعة على أربعة صناديق إسلامية تستثمر في النقد والعقارات والأسهم المحلية والأجنبية. وبحسب ياسين تتوقع الشركة إضافة ما بين 20 و30 مليون دولار أسترالي لأصولها نهاية هذا العام.

وقال "نأمل أن نصل برأس المال إلى ما بين 40 و50 مليون دولار أسترالي نهاية العام ونستهدف ما بين 100 و200 مليون في العام المقبل."

وأضاف أن الشركة أطلقت أول صندوق تقاعد إسلامي في أستراليا العام الماضي وتأمل في رفع رأسمال الصندوق إلى 250 مليون دولار أسترالي خلال عامين أو ثلاثة.

وتطور الشركة منتجات استثمارية إسلامية رغم عدم وجود قوانين تنظم الأنشطة المصرفية الإسلامية في أستراليا.