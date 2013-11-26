الدار العقارية تحدد السعر النهائي لصكوك لأجل 5 سنوات
لندن 26 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - حددت شركة الدار العقارية في أبوظبي السعر النهائي لاصدار صكوك جديد بقيمة 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات عند 290 نقطة اساس فوق متوسط أسعار المقايضة بين الفائدة الثابتة والمتغيرة.
وتجاوز حجم دفتر الاكتتاب 2.75 مليار دولار.
ومن المتوقع إطلاق الصكوك اليوم الثلاثاء عبر بنك دبي الاسلامي وجولدمان ساكس وبنك ابوظبي الوطني وستاندرد تشارترد.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)
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