الرئيس التنفيذي: بنك دبي الإسلامي قد يلجأ لعمليات استحواذ للتوسع

دبي 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي اليوم الخميس إن البنك يستهدف نموا في القروض بنحو 10-15 بالمئة في 2014 ويتطلع إلى التوسع في الشرق الأقصى وشرق افريقيا ومنطقة الخليج وهو ما قد يكون من خلال عمليات استحواذ.

وقال عدنان شلوان في مؤتمر عبر الانترنت لمناقشة نتائج البنك للعام بأكمله إن أكبر بنك إسلامي في الامارة يستهدف الحفاظ على هامش العائد الصافي في 2014 عند نحو 3.25 بالمئة المتحقق في العام السابق.

وأضاف أن البنك يستهدف أيضا معدل تغطية للقروض المتعثرة يقترب قدر الإمكان من 70 بالمئة ارتفاعا من 64 بالمئة في نهاية 2013.