ارتفاع أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي مع زيادة الإيرادات

أبوظبي 4 فبراير شباط (رويترز) - أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي أنه حقق زيادة نسبتها 41 في المئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي بفضل ارتفاع إيرادات الأنشطة الأساسية متجاوزا توقعات المحللين.

وتجني البنوك في الامارات ثمار التعافي الاقتصادي المدعوم بشكل رئيسي بانتعاش قطاع العقارات وانحسار المخاوف المتعلقة بديون كيانات شبه حكومية.

وقال مصرف أبوظبي الإسلامي أكبر بنك متخصص في المعاملات الإسلامية في الإمارة من حيث القيمة السوقية في بيان اليوم الثلاثاء إنه حقق ربحا صافيا 343 مليون درهم (93.4 مليون دولار) في الربع الأخير مقارنة مع 242.8 مليون درهم في الفترة نفسها من 2012.

وتوقع ثلاثة محللين في استطلاع لرويترز هذا الشهر ربحا صافيا للبنك 316.33 مليون درهم في المتوسط.

وقال البيان إن صافي ربح البنك ارتفع في 2013 بأكمله 21 في المئة إلى 1.45 مليار درهم.

وهبطت مخصصات تغطية خسائر الائتمان قليلا في الربع الأخير إلى 221 مليون درهم من 227 مليون درهم قبل عام.

وقال طراد محمود الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي إن النتائج تعكس قوة الأعمال المصرفية الأساسية للبنك.

وزادت الإيرادات 18 في المئة في الربع الأخير إلى 1.04 مليار درهم. وارتفعت القروض 21 في المئة لتبلغ إجمالا 61.7 مليار درهم بينما قفزت الودائع 23 في المئة لتصل إلى 75.5 مليار درهم.

ويخطط المصرف لدفع توزيعات أرباح بواقع 31 فلسا للسهم.

(الدولار= 3.6730 درهم اماراتي)