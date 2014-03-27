آي.إف.آر: داماك تختار بنوكا للترويج لإصدار صكوك محتمل

دبي 27 مارس آذار (رويترز) - قالت خدمة آي.إف.آر التابعة لتومسون رويترز اليوم الخميس إن شركة داماك العقارية في دبي ستجتمع مع مستثمرين في سنغافورة والإمارات العربية المتحدة ولندن بدءا من 28 مارس آذار بخصوص طرح محتمل لسندات إسلامية (صكوك) مقومة بالدولار.