زيادة حجم إصدار صكوك لداماك إلى 650 مليون دولار

دبي 2 أبريل نيسان (رويترز) - ضيقت داماك العقارية الإماراتية نطاق السعر الاسترشادي لإصدار صكوك لأجل خمس سنوات وسط طلب قوي من المستثمرين ليصبح بين 310 و320 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

وأظهرت وثيقة من مرتبي الإصدار أن حجم الصكوك زاد إلى 650 مليون دولار من 500 مليون.

وتجاوز حجم الاكتتاب 2.8 مليار دولار ويغلق في الساعة 1000 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء.

كانت داماك حددت السعر الاسترشادي الأولي أمس الثلاثاء عند منتصف الثلاثمئة نقطة أساس ثم قلصته في نفس اليوم إلى حوالي 325 نقطة أساس.

ويتولى ترتيب الإصدار مصرف أبوظبي الإسلامي وباركليز وسيتي جروب ودويتشه بنك وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الوطني.