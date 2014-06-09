بنك دبي الإسلامي يستكمل شراء 24.9% في بنك إندونيسي

دبي 9 يونيو حزيران (رويترز) - قال بنك دبي الإسلامي اليوم الاثنين إنه أتم عملية الاستحواذ على 24.9 بالمئة في بنك بانين الشريعة وسيسعى لنيل الموافقة التنظيمية على زيادة حصته في البنك الإندونيسي إلى 40 بالمئة.

وقال أكبر بنك إسلامي في الإمارات العربية المتحدة في إشعار للبورصة إنه اشترى 2.42 مليار سهم في البنك الإسلامي الوحيد المدرج بالبورصة في إندونيسيا. ولم يذكر قيمة الصفقة.

كان مسؤول تنفيذي في بنك بان إندونيسيا الشركة الأم لبنك بانين الشريعة قال في تصريحات نشرتها جاكرتا بوست الأسبوع الماضي إن دبي الإسلامي اشترى 24.9 بالمئة من البنك في منتصف مايو أيار. وقالت الصحيفة إن قيمة الصفقة حوالي 251.79 مليار روبية (21.4 مليون دولار).