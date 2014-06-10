إعمار مولز تصدر صكوكا لأجل 10 سنوات هذا الأسبوع

دبي 10 يونيو حزيران (رويترز) - قالت وثيقة من مرتبي إصدار صكوك اليوم الثلاثاء إن وحدة مراكز التسوق لشركة إعمار العقارية التي مقرها دبي حددت السعر الاسترشادي الأولي لإصدار سندات إسلامية لأجل عشر سنوات هو الأول لها ومن المقرر بيعه هذا الأسبوع.

وقالت الوثيقة إن السعر الاسترشادي للإصدار الذي سيكون بالحجم القياسي تحدد في نطاق 200 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة. ولا يقل حجم الإصدار القياسي عادة عن 500 مليون دولار.