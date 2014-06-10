مقدمة 1-إعمار مولز دبي تقلص السعر الاسترشادي لإصدار صكوك
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دبي 10 يونيو حزيران (رويترز) - قالت وثيقة من مرتبي إصدار صكوك اليوم الثلاثاء إن وحدة مراكز التسوق لشركة إعمار العقارية التي مقرها دبي قلصت السعر الاسترشادي لإصدار سندات إسلامية لأجل عشر سنوات إلى 190 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.
كانت الشركة التي تملك مول دبي أحد أكبر مراكز التسوق في العالم قد حددت السعر الاسترشادي الأولي في نطاق 200 نقطة أساس. ومن المتوقع غلق الدفاتر غدا الأربعاء.
وقالت إعمار مولز إن الإصدار سيكون بالحجم القياسي أي أنه لن يقل غالبا عن 500 مليون دولار.
وفي وقت سابق انضم بنكان مقرهما أبوظبي - مصرف الهلال ومصرف أبوظبي الإسلامي - إلى قائمة مديري دفاتر العملية التي كانت تضم ثمانية بنوك أخرى هي بنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني والمشرق ومورجان ستانلي وبنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني وبنك نور وستاندرد تشارترد. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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