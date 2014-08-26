مقدمة 1-وطنية أبوظبي: هيئة السوق توافق على بيع 60.53%

(لإضافة سعر الشراء من إشعار للبورصة العمانية وحركة السهم)

دبي 26 أغسطس آب (رويترز) - قالت شركة التأمين الإسلامي المدرجة في أبوظبي "وطنية تكافل" اليوم الثلاثاء إن هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية وافقت على بيع 60.53 بالمئة من الشركة إلى ام.بي يو.ايه.إي للاستثمارات وشركة شقيقة لها.

وقالت وطنية في إشعار للبورصة إن ام.بي يو.ايه.إي للاستثمارات ستستحوذ على 50 بالمئة وإن شركة المدينة للتأمين ستأخذ 9.53 بالمئة. ويشتري الطرفان معا ما مجموعه 90.8 مليون سهم.

وقالت وطنية في البيان إن مهلة الشراء تنتهي في 24 فبراير شباط موضحة أن موافقة هيئة السوق لا تعني التزام المشترين بتنفيذ الصفقة. ولم تذكر تفاصيل مثل سعر البيع أو الطرف البائع.

لكن المدينة قالت في إشعار منفصل للبورصة العمانية إنها ستشتري 14.3 مليون سهم من أسهم وطنية مقابل 17.88 مليون درهم (4.87 مليون دولار) مما يعني أنها ستدفع 1.25 درهم للسهم.

وقفزت أسهم وطنية 13.9 بالمئة إلى 1.23 درهم في المعاملات الصباحية.

كانت الشركة قالت في يوليو تموز إن مساهمي الأغلبية وافقوا على بيع حصص إلى مستثمرين استراتيجيين من الخليج. ومن المساهمين الحاليين في وطنية مجلس أبوظبي للاستثمار ومصرف عجمان وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين ويملكون نحو 15.75 بالمئة.

وفي صفقة أخرى يشتري بنك رأس الخيمة الوطني (راس بنك) حصة أغلبية في شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين المدرجة في أبوظبي مقابل 3.64 درهم للسهم حسبما أعلن في وقت سابق هذا الشهر.