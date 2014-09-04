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مرتبون: جولدمان ساكس يعتزم إصدار صكوك دولارية بالحجم القياسي

Thu Sep 4, 2014 7:47am GMT
 
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دبي 4 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مرتبون إن بنك جولدمان ساكس يستعد لإصدار صكوك مقومة بالدولار من الحجم القياسي بنظام الوكالة بعد إعلانه عن خطط لإجراء لقاءات مع عدد من مستثمري أدوات الدخل الثابت.

وذكرت وثيقة لمرتبي الإصدار أن البنك الاستثماري يعتزم إصدار الصكوك بعد لقاءات مع مستثمرين في الشرق الأوسط يومي 10 و11 سبتمبر أيلول.

واختار جولدمان ساكس نفسه ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي الوطني والأهلي كابيتال لترتيب لقاءات المستثمرين. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 