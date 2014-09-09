مقدمة 1-الشارقة تحدد السعر الاسترشادي لإصدار صكوك

(لإضافة تفاصيل)

دبي 9 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت وثيقة من مرتبي إصدار صكوك هو الأول لإمارة الشارقة اليوم الثلاثاء إن الإمارة حددت السعر الاسترشادي الأولي للإصدار ذي الحجم القياسي في حدود 120 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

وجاء ذلك بعد أن حددت الشارقة في وقت سابق اليوم السعر الأولي للإصدار الدولاري الذي يستحق بعد عشر سنوات عند "أوائل إلى منتصف المئة نقطة أساس" فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب التي تقدم بها المستثمرون حتى الآن نحو 4 مليارات دولار. ويأخذ إصدار الصكوك هيكل الإجارة.

ومن المقرر تحديد السعر النهائي للصكوك يوم الأربعاء. وفي العادة لا يقل حجم الإصدار القياسي عن 500 مليون دولار.