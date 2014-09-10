Sat 24 Dec 2016 | 23:06 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

الشارقة تطلق إصدارها الأول من الصكوك بقيمة 750 مليون دولار

Wed Sep 10, 2014 9:31am GMT
 
[-] نص [+]

دبي 10 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار صكوك لأجل عشر سنوات هو الأول لإمارة الشارقة أن الإمارة قد أطلقت الإصدار اليوم الأربعاء بحجم قدره 750 مليون دولار.

وتحدد السعر الاسترشادي النهائي عند 110 نقاط أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة. وبالمقارنة كان السعر الاسترشادي الأولي في نطاق 120 نقطة أساس حسبما أعلن أمس الثلاثاء.

وقالت الوثيقة إن الإمارة التي تصدر الصكوك بهيكل الإجارة قد تلقت طلبات اكتتاب قيمتها حوالي 7.5 مليار دولار.

وعينت الشارقة الحاصلة على تصنيف ‭A/A3‬ من ستاندرد اند بورز وموديز كلا من اتش.اس.بي.سي وبيت التمويل الكويتي وبنك أبوظبي الوطني ومصرف الشارقة الإسلامي وستاندرد تشارترد لبيع الصكوك. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 