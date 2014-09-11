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مسؤول: الشارقة لا تعتزم العودة قريبا لسوق السندات

Thu Sep 11, 2014 11:28am GMT
 
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دبي 11 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مدير مكتب إدارة الدين في الشارقة لرويترز اليوم الخميس إن الإمارة لا تعتزم العودة قريبا إلى أسواق السندات بعد أن لقت طلبا كبيرا على إصدار صكوك قيمته 750 مليون دولار هو الأول لها.

وقال توم كوسوارا "لا ننوي العودة إلى أسواق المال في المدى القصير."

وقال "وضعنا هيكل (إصدار الصكوك) كإصدار مستقل. سارت العملية على ما يرام ... لذا إذا كانت استراتيجيتنا تسمح فنحن على ثقة كبيرة في قدرتنا على القيام بالأمر في المستقبل."

واستقطبت صكوك الإجارة التي تصدر لأجل عشر سنوات طلبات اكتتاب بنحو 7.85 مليار دولار من 250 مستثمرا أمس الأربعاء. وتحدد السعر عند معدل ربح يبلغ 3.764 بالمئة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 