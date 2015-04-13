هيئة: شركات تأمين إسلامي إماراتية تدرس الاندماج

من توم أرنولد

دبي 13 أبريل نيسان (رويترز) - قال إبراهيم الزعابي المدير العام لهيئة التأمين الإماراتية لرويترز اليوم الاثنين إن عدة شركات تأمين إسلامي في الإمارات العربية المتحدة تطلب مشورة الهيئة بشأن عمليات دمج واستحواذ محتملة بالقطاع.

وأضاف أن المحادثات مازالت في مرحلة مبكرة لكنه لم يذكر أيا من الشركات بالاسم.

وتعززت آمال الدمج في سوق التأمين الإسلامي المزدحمة بالخليج الأسبوع الماضي عندما قالت الشركة البحرينية الكويتية للتأمين - أكبر شركة تأمين في البحرين - إنها رفعت حصتها في منافستها المحلية شركة التكافل الدولية إلى 40.9 بالمئة.

وقال الزعابي إن لجنة للإشراف على التأمين الإسلامي ستتشكل في الإمارات بنهاية العام الحالي من أجل المساعدة في توحيد المعايير بالقطاع.

وقال إن اللجنة ستراقب مزودي التأمين التكافلي ومنتجاتهم مضيفا أن هيكلها مازال قيد البحث لكنها ستتشكل في الأساس من شخصيات تعمل بقطاع التكافل الإماراتي.