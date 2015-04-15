نمو صافي ربح بنك دبي الإسلامي 34% في الربع/1

دبي 15 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن بنك دبي الإسلامي أكبر مصرف اسلامي في دولة الامارات اليوم الأربعاء عن زيادة 33.9 في المئة في صافي ربح الربع الأول متجاوزا توقعات المحللين.

وذكر البنك في بيان أن صافي العائد للمساهمين بلغ 816.7 مليون درهم (222.4 مليون دولار) في الشهور الثلاثة حتى 31 مارس اذار مقابل 610.1 مليون قبل عام.

وتوقعت المجموعة المالية هيرميس أن يبلغ صافي ربح البنك الفصلي 751.21 مليون درهم بينما توقع اتش.اس.بي.سي أن يبلغ صافي الربح 677مليونا.