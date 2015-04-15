بنك دبي الإسلامي راض عن كفاية رأس المال وقد يعيد النظر إذا لزم الأمر

دبي 15 أبريل نيسان (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي عدنان شلوان اليوم الأربعاء إن البنك راض عن الاحتياطي الحالي لرأس المال لكنه قد ينظر مجددا في زيادة الاحتياطي في الربع الثاني أو الثالث من العام الحالي.

وقال شلوان في مؤتمر صحفي عبر الانترنت إن البنك لا يخطط لزيادة معدل كفاية رأس المال الحالي البالغ 17 بالمئة. ومعدل كفاية رأس المال مؤشر رئيسي على قوة وضع البنك.

لكنه أضاف أن البنك قد يعيد النظر في المستوى مجددا في الربع الثاني أو الثالث وربما يزيد رأس المال من المستوى الأول أو الثاني إذا رأى أن ذلك ضروري.

كان البنك قد باع صكوكا بمليار دولار لتعزيز رأس المال في يناير كانون الثاني.