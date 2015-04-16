أملاك للتمويل تخطط لاستئناف تداول أسهمها بسوق دبي في مايو

دبي 16 أبريل نيسان (رويترز) - قالت شركة أملاك للتمويل المتخصصة في الرهن العقاري الإسلامي ومقرها دبي إنها تنوي مؤقتا استئناف تداول أسهمها في سوق دبي المالي في مايو أيار.

وذكرت الشركة في بيان أن المساهمين وافقوا على الاقتراح خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية اليوم الخميس ومن المقرر إرسال طلب باستئناف تداول أسهمها في البورصة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي.

وجرى تعليق تداول أسهم أملاك منذ نوفمبر تشرين الثاني 2008 بعد أن ساهمت الأزمة المالية العالمية في نشوب أزمة عقارية محلية.