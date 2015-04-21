بنك نور بدبي يحدد السعر المبدئي لأول صكوك دولارية لأجل 5 سنوات

دبي 21 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار لبنك نور في دبي أن البنك يسوق لباكورة إصداراته من صكوك دولارية لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار والتي قد يسعرها اليوم الثلاثاء.