مقدمة 1-بنك نور بدبي يقلص السعر الاسترشادي لأول صكوك دولارية لأجل 5 سنوات

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دبي 21 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار لبنك نور في دبي اليوم الثلاثاء أن البنك قلص السعر الاسترشادي لباكورة إصداراته من صكوك دولارية لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار والتي قد يسعرها في وقت لاحق اليوم.

وخفض السعر الاسترشادي للصكوك إلى ما بين 130 و135 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة من حدود 140 نقطة أساس التي أعلنها في وقت سابق اليوم.

وأظهرت الوثيقة أن حجم الطلب على الطرح يقرب من 1.9 مليار دولار.

ومن بين مالكي بنك نور مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ودبي القابضة.