بيان: اير فاينانس تختار بنكين لتريتب قرض إسلامي بقيمة 400 مليون دولار
دبي 24 مايو أيار (رويترز) - اختارت انترناشونال اير فاينانس كورب بنكين لترتيب قرض إسلامي بقيمة 400 مليون دولار لتمويل توفير خمس طائرات.
وقال بنك أبوظبي الوطني في بيان اليوم الأحد إنه جرى اختياره وبنك المؤسسة العربية المصرفية للإشراف على ترتيب القرص الذي سيضمنه البنكان.
ويسدد القرض على ثمانية أعوام ويستخدم لتمويل شراء طائرات ايه330-200 تستأجرها الخطوط الجوية الكويتية.
وأضاف البيان أن فترة تسويق القرض الذي يأخذ هيكل المرابحة ستنتهي بنهاية مايو أيار الجاري.
وانترناشونال اير فاينانس كورب أول صندوق لتأجير الطائرات متوافق مع الشريعة خاص بطائرات ايرباص وتموله في البداية ايرباص والبنك الإسلامي للتنمية. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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