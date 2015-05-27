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بنك دبي الإسلامي يحدد السعر الأولي لصكوك خمسية دولارية

Wed May 27, 2015 5:48am GMT
 
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دبي 27 مايو أيار (رويترز) - أظهرت وثيقة لمرتبي إصدار لبنك دبي الإسلامي أن البنك يعتزم تسعير صكوك مقومة بالدولار اليوم الأربعاء بعدما حدد السعر الاسترشادي للصفقة.

وحدد البنك السعر الأولي للإصدار القياسي من الصكوك التي يبلغ أجلها خمس سنوات في نطاق 140 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

وعادة ما يبلغ حجم الإصدارات القياسية 500 مليون دولار أو أعلى.

كان البنك وهو أكبر مصرف إسلامي في الإمارات العربية المتحدة فوض بنوك الخليج الأول واتش.اس.بي.سي وماي بنك وأبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد لمعاونته في ترتيب الصفقة.

وبدأت العروض الترويجية للإصدار الأسبوع الماضي في آسيا وأوروبا وانتهت أمس الثلاثاء في لندن.

وقالت الوثيقة إن الصكوك ستكون بهيكل الوكالة والذي يقوم من خلاله طرف بإدارة الأصول نيابة عن الطرف الآخر.

(إعداد مروة رشاد للنشرة العربية)
 