مرتبون: دبي الإسلامي يسعر صكوكا قيمتها 750 مليون دولار

دبي 27 مايو أيار (رويترز) - قالت وثيقة من البنوك المرتبة لصكوك لبنك دبي الإسلامي اليوم الأربعاء إن البنك سعر الإصدار البالغة قيمته 750 مليون دولار وأجله خمس سنوات وبتكلفة اقتراض أقل بكثير بفعل الطلب الاستثماري الكبير.

وقالت الوثيقة إن إصدار صكوك الوكالة التي بموجبها يدير طرف ما الأصول نيابة عن آخر قد استكمل بهامش سعر 125 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة وبمعدل ربح 2.921 بالمئة.

وجاء فرق السعر النهائي عند الحد الأدنى للنطاق الاسترشادي المعدل 125 إلى 135 نقطة أساس وأقل بكثير من السعر الاسترشادي الأولي البالغ 140 نقطة أساس الذي أعلن في وقت سابق من اليوم.

وأعلنت البنوك المرتبة أن دفتر طلبات الاكتتاب تجاوز 1.6 مليار دولار وذلك عندما جرى تعديل النطاق الاسترشادي بالخفض.