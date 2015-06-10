دريك اند سكل تحدد السعر الأولي لإصدار صكوك دولارية

دبي 10 يونيو حزيران (رويترز) - حددت شركة دريك آند سكل الإماراتية للمقاولات السعر الأولي لإصدار صكوك خمسية دائمة مقومة بالدولار في نطاق تسعة بالمئة وذلك حسبما أفاد مرتبو الإصدار.

وأظهرت وثيقة لمرتبي الإصدار أن حجم الصكوك قد يتراوح بين 150 و200 مليون دولار.