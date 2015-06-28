أبوظبي الإسلامي: المساهمون يقررون خطط إصدار حقوق وصكوك

دبي 28 يونيو حزيران (رويترز) - قال مصرف أبوظبي الإسلامي في بيان اليوم الأحد إن المساهمين أقروا خططا لجمع 504 ملايين درهم (137.22 مليون دولار) من رأس المال المساهم به عن طريق إصدار حقوق.

وقال البنك في بيان صدر بعد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية إن توقيت إصدار الأسهم الذي سيتيح للمساهمين الاكتتاب في 56 سهما جديدا عن كل ألف سهم في حوزتهم بسعر ثلاثة دراهم للسهم سيعلن خلال الأسابيع المقبلة.

وأعطى مساهمو أكبر بنك إسلامي في الإمارة الضوء الأخضر لزيادة حجم التفويض الممنوح للبنك لإصدار صكوك لتعزيز رأس المال الأساسي إلى ثلاثة مليارات دولار من السقف الحالي الذي يبلغ ملياري دولار.