صافي ربح مصرف أبوظبي الإسلامي يرتفع 10.5% في الربع/2 متجاوزا التوقعات
دبي 22 يوليو تموز (رويترز) - سجل مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الأربعاء زيادة قدرها 10.5 في المئة في صافي ربح الربع الثاني من العام متجاوزا تقديرات المحللين.
وقال أكبر بنك متخصص في المعاملات الإسلامية في الإمارة في بيان إنه حقق صافي ربح بلغ 502.6 مليون درهم (136.8 مليون دولار) في الربع الذي انتهى في 30 يونيو حزيران 2015 مقارنة مع أرباح قدرها 454.8 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وتوقع ثلاثة محللين في استطلاع لرويترز في وقت سابق هذا الشهر متوسط صافي ربح قدره 484.23 مليون درهم.
(الدولار= 3.6729 درهم إماراتي) (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير)
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