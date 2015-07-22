مقدمة 1-نمو صافي ربح أبوظبي الإسلامي 10.5% في الربع/2 متجاوزا التوقعات

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أبوظبي 22 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الأربعاء أن البنك سجل زيادة قدرها 10.5 في المئة في صافي ربح الربع الثاني من العام متجاوزا تقديرات المحللين مع ارتفاع الإيرادات بدعم من دخل الرسوم.

وتسعى البنوك في الإمارات العربية المتحدة إلى تعزيز دخلها من مصادر غير أنشطة الفائدة حيث تقلص المنافسة الشديدة هوامش الأرباح في سوق الإقراض.

وقال أكبر بنك متخصص في المعاملات الإسلامية بأبوظبي في بيان إنه حقق صافي ربح بلغ 502.6 مليون درهم (136.8 مليون دولار) في الربع الذي انتهى في 30 يونيو حزيران 2015 مقارنة مع أرباح قدرها 454.8 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتوقع ثلاثة محللين في استطلاع لرويترز في وقت سابق هذا الشهر متوسط صافي ربح قدره 484.23 مليون درهم.

وقال البيان إن إيرادات مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي في الربع الثاني بلغت 1.25 مليار درهم بزيادة قدرها 15.8 في المئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي لكنه لم يذكر أرقاما.

وقال مصرف أبوظبي الإسلامي إن أنشطة تمويل الشركات والاستثمار المصرفي وخدمات المعاملات والخزانة والتجزئة ساهمت جميعها في ارتفاع الدخل من الرسوم.

وارتفع إقراض الأفراد إلى 77.3 مليار درهم في نهاية الربع الثاني بزيادة 13 في المئة عن الفترة نفسها العام الماضي بينما قفزت ودائع العملاء 13 في المئة إلى 89.1 مليار درهم في نفس الفترة.