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بنك دبي الإسلامي يستهدف نمو القروض 20% في 2015

Wed Jul 29, 2015 11:01am GMT
 
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دبي 29 يوليو تموز (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي عدنان شلوان اليوم الأربعاء إن البنك يستهدف نمو القروض بنسبة 20 بالمئة في عام 2015.

وفي بداية العام الحالي حدد البنك هدفه لنمو القروض عند ما يتراوح بين 15 و20 بالمئة في 2015.

غير أن شلوان قال إن البنك يستهدف الحد الأقصى لذلك النطاق.

وقال شلوان في مؤتمر عبر الهاتف مع بعض المحللين "نريد أن نصل إلى 20 بالمئة للعام بأكمله."

وأضاف أن البنك ينوي أيضا تدشين عملياته في كينيا في الربع الثالث من 2015. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 