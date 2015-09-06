صحيفة:بنك دبي الإسلامي باكستان يتطلع لطرح أولي في الربع/1 من 2016

دبي 6 سبتمبر أيلول (رويترز) - نقلت صحيفة خليج تايمز عن الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي باكستان اليوم الأحد قوله إن البنك يعتزم إدراج ربع أسهمه في بورصة كراتشي في الربع الأول من عام 2016 .

وقال جنيد أحمد إن البنك سيستفيد من نمو الاقتصاد الباكستاني والفرص استثمارية من مشروعات حكومية كبيرة في مجال البنية التحتية تشمل مشروعا بقيمة 46 مليار دولار مع الصين يطلق عليه اسم الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.

وأضاف قائلا "أوصينا الإدارة بطرح حصة تبلغ حوالي 25 بالمئة من في البورصة مع تحرك السوق في مسار صاعد ولأن التوقيت مناسب لطرح الأسهم."

ووفقا لبيانات تومسون رويترز فقد صعد المؤشر القياسي لبورصة كراتشي 5.48 بالمئة منذ بداية العام.

وبلغت أصول بنك دبي الإسلامي باكستان في نهاية يونيو حزيران 124.99 مليار روبية (1.2 مليار دولار) وحقق البنك أرباحا بعد خصم الضرائب قدرها 108.4 مليون روبية في الربع الثاني من 2015 بانخفاض 49 بالمئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي حسب بيانات نتائج البنك على موقعه على الانترنت.

(الدولار = 104.1800 روبية باكستانية)