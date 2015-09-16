مصحح-مرفق التمويل الدولي للتحصين يختار بنوكا لإصدار صكوك
(لتصحيح اليوم في الفقرة الأولى)
دبي 16 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار صكوك لمرفق التمويل الدولي للتحصين اليوم الأربعاء إن المرفق الذي يعمل البنك الدولي كمدير خزانة له قد فوض بنوكا لترتيب إصدار صكوك.
وبحسب الوثيقة فوض المرفق بنك ستاندرد تشارترد كمنسق عالمي للإصدار كما سيشارك ذلك البنك في ترتيب الإصدار مع بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وماي بنك وبنك أبوظبي الوطني والذراع الاستثمارية للبنك الأهلي التجاري السعودي.
كما سيتولى كريدي أجريكول سي.اي.بي ومورجان ستانلي إدارة الإصدار.
ويبلغ السعر الاسترشادي للصكوك 14 نقطة أساس فوق سعر الفائدة القياسي بين البنوك في لندن (ليبور).
(إعداد مروة رشاد للنشرة العربية)
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