Sat 24 Dec 2016 | 22:59 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

مصرف أبوظبي الإسلامي يعلن تغطية إصدار حقوق بقيمة 504 ملايين درهم بنحو ثلاثة أمثاله

Mon Sep 21, 2015 8:55am GMT
 
[-] نص [+]

دبي 21 سبتمبر أيلول (رويترز) - اعلن مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الاثنين تغطية إصدار حقوق بقيمة 504 ملايين درهم (137.3 ميون دولار) بنحو ثلاثة أمثاله.

وأصدر المصرف 168 مليون سهم جديد من أجل دعم النمو. وبلغ سعر الإصدار ثلاثة دراهم للسهم.

وذكر البنك في بيان انه مع اغلاق باب الاكتتاب في العاشر من سبتمبر ايلول بلغ اجمالي قيمة طلبات الشراء من المستثمرين 1.46 مليار درهم.

(الدولار= 3.6722 درهم إماراتي) (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 