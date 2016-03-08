مشتريات العرب والأجانب تصعد ببورصة مصر صباحا

0850 جمت - ساعدت مشتريات العرب والأجانب على الأسهم القيادية في الصعود ببورصة مصر خلال بداية معاملات اليوم الثلاثاء وسط سيولة متوسطة.

ومالت معاملات العرب والأجانب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات المصريين إلى البيع. واستحوذ المصريون على 89.2 بالمئة من المعاملات حتى الآن والافراد على 83 بالمئة.