بورصة الكويت تغلق مرتفعة

0945 جمت - أنهت مؤشرات بورصة الكويت تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية وسط تفاؤل المتعاملين في المنطقة بتماسك النفط فوق 40 دولارا للبرميل.