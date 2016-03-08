أسهم الخليج ترتفع مع صعود النفط فوق 40 دولارا والأجانب يشترون بمصر

من سيلين أسود

دبي 8 مارس آذار (رويترز) - ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية اليوم الثلاثاء مع صعود أسعار النفط فوق 40 دولارا للبرميل بينما تقدمت البورصة المصرية مع إقبال المستثمرين الأجانب على شراء الأسهم.

ويعتقد كثير من مديري الصناديق الإقليمية أن أسواق الأسهم الخليجية قد تظل معرضة للضغوط هذا العام جراء مزيد من تراجع أرباح الشركات مع استمرار الحكومات في تشديد السياسة المالية لكن المستثمرين يركزون الآن على أن أسعار النفط قد اجتازت الأسوأ.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.7 بالمئة في تداول كثيف. وصعد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) واحدا بالمئة وارتفعت أيضا الأسهم المرتبطة بالنفط.

وأبلت أسهم شركات الأغذية والزراعة بلاء حسنا مع صعود سهمي المراعي والوطنية للتنمية الزراعية (نادك) 1.7 و7.9 بالمئة على الترتيب.

وأغلق مؤشر سوق دبي مرتفعا 0.2 بالمئة في تعاملات متقلبة مع قيام المضاربين بالبيع لجني الأرباح في بعض أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة وملاحقتهم لأسهم أخرى.

وزاد سهم أرابتك 2.9 بالمئة في أوائل التداول لكنه أغلق مستقرا. وهبط السهم 6.6 بالمئة أمس الإثنين بعدما قالت الشركة في بيان مقتضب إن الشائعات بأن رئيسها التنفيذي السابق حسن اسميك سيعين عضوا في مجلس الإدارة لا أساس لها من الصحة. وانخفض سهم دريك آند سكل للإنشاءات 0.8 بالمئة.

وأغلق سهم الاتحاد العقارية مرتفعا 0.8 بالمئة عند 0.92 درهم بينما أغلق سهم ديار للتطوير مستقرا بعدما صعد أثناء الجلسة.