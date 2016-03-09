أسواق الخليج تنخفض صباحا مع تراجع النفط وانقضاء توزيعات أرباح

0714 جمت - تراجعت أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء مع انقضاء فترة استحقاق توزيعات الأرباح على بعض الأسهم بعدما نزلت أسعار النفط وأسواق الأسهم العالمية قليلا. غير أن أحجام التداول القوية تشير إلى أن معنويات المستثمرين ليست ضعيفة.

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.7 بالمئة مع نزول تسعة من بين الأسهم العشرة الأكثر تداولا في البورصة. وهبط سهم الاتحاد العقارية بنسبة 2.6 بالمئة بعدما شهد تقلبات وتداولات كبيرة في الأيام القليلة الماضية.

وتراجع سهم إعمار مولز 0.4 بالمئة بعد صعوده 1.5 بالمئة في الدقائق الأولى من الجلسة مع توصية الشركة بصرف توزيعات نقدية قدرها 0.1 درهم للسهم عن 15 شهرا حتى 31 ديسمبر كانون الأول.

وخسر المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.8 بالمئة بسبب الإقبال على بيع أسهم البنوك لجني الأرباح إذ هبط سهم بنك الخليج الأول 1.1 بالمئة بينما هوى سهم بنك الاتحاد الوطني 8.1 بالمئة مع انقضاء فترة استحقاق توزيعات أرباحه.

وانخفض مؤشر البورصة القطرية واحدا بالمئة مع نزول سهم الخليج الدولية للخدمات الموردة لمنصات الحفر 1.8 بالمئة إذ كان السهم هو الأكثر تداولا في السوق. وهبط سهم المتحدة للتنمية ثاني أكثر الأسهم تداولا في البورصة بنسبة 6.7 بالمئة مع انقضاء فترة استحقاق توزيعاته.

وفي الكويت تراجع المؤشر السعري الرئيسي 0.2 بالمئة إلى 5275 نقطة بينما ارتفع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.4 بالمئة إلى 864.7 نقطة.

وصعد أسهم أمريكانا 3.3 بالمئة وبيت التمويل الكويتي (بيتك) اثنين بالمئة وأجيليتي 1.1 بالمئة وبنك الخليج 0.9 بالمئة.