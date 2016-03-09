بورصتا السعودية ومصر تنخفضان صباحا
1025 جمت - انخفضت البورصة السعودية في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء مع هبوط أسهم شركات التجزئة عقب توقع إحدى هذه الشركات بانخفاض مبيعاتها بينما تراجعت البورصة المصرية وسط غموض بشأن العملة وأسعار الفائدة.
ونزل المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 0.5 بالمئة إلى 6399.4 نقطة لتقلص خسائرها المبكرة التي بلغت 0.8 بالمئة في الدقائق الخمس عشرة الأولى من الجلسة. وهبط سهم جرير أكثر من سبعة بالمئة بعد تحذير الشركة مساء أمس الثلاثاء من هبوط مبيعاتها بنسبة 30 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2016.
وانخفض مؤشر قطاع البنوك 0.3 بالمئة بينما استقرار مؤشر قطاع البتروكيماويات دون تغير يذكر.
وانخفضت أسهم ساب 2.25 بالمئة وسامبا 0.9 بالمئة وبتروكيم 1.5 بالمئة والحكير ثلاثة بالمئة وأسواق العثيم 2.3 بالمئة واتحاد عذيب 1.2 بالمئة وزين 0.7 بالمئة.
في المقابل ارتفعت أسهم بترورابغ 8.2 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة وبنك الجزيرة 0.4 بالمئة والدريس 0.8 بالمئة.
وفي القاهرة انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة 0.35 بالمئة بينما تراجع المؤشر الثانوي 0.1 بالمئة إلى 355.2 نقطة.
وهبطت أسهم بلتون 9.95 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 3.2 بالمئة وطلعت مصطفى 1.35 بالمئة والمصرية للاتصالات 1.3 بالمئة وهيرميس 0.7 بالمئة.
في المقابل ارتفعت أسهم ايديتا 7.75 بالمئة وأوراسكوم كونستراكشون 2.8 بالمئة وجلوبال تليكوم 2.7 بالمئة والتجاري الدولي 0.5 بالمئة.
وكان البنك المركزي المصري ألغى أمس الثلاثاء سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة للأفراد في خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة بالسوق العطشى للدولار. يتبع