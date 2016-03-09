المؤشر السعودي يغلق منخفضا وبورصة مصر ترتفع

1338 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الأربعا منخفضا مع معاودة أسعار النفط النزول مجددا فيما أغلق المؤشر المصري على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية.

ونزل المؤشر السعودي 0.94 بالمئة إلى 6370.4 نقطة وسط تداولات 6.5 مليار ريال.

وقاد النزول سهم جرير للتسويق الذي هبط 9.13 بالمئة بعدما توقعت الشركة انخفاض مبيعات الربع الأول من العام 30 بالمئة في علامة على تراجع إنفاق المستهلكين في المملكة وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد.

ونزلت أسهم المراعي والراجحي وصافولا وساب وسافكو والأهلي التجاري والاسمنت السعودية بنسب تراوحت بين 0.7 و4.8 بالمئة.

في المقابل ارتفعت اسهم بترورابغ 6.2 بالمئة. وقالت الشركة في بيان عقب إغلاق السوق أنها استكملت توسعة وحدة تكسير الإيثان بسعة معالجة اضافية 30 مليون قدم مكعبة يوميا ما سيرفع إنتاجها ويؤدي لزيادة إيرادات المبيعات بنحو 750 مليون ريال (200 مليون دولار) خلال 2016.

وزادت أسهم البحري 1.04 بالمئة وبنك الجزيرة 0.7 بالمئة والسعودي للاستثمار 0.6 بالمئة.

وفي القاهرة ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة 0.5 بالمئة إلى 6372.6 نقطة.

وقاد الصعود سهم التجاري الدولي بمكاسب 2.8 بالمئة. وألغى البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة لمستوردي السلع الأساسية وذلك بعد يوم من إلغائه للأفراد.