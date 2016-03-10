البورصة الأردنية تنهي الأسبوع مستقرة

1335 جمت - أنهت البورصة الأردنية تعاملات الأسبوع دون تغير يذكر عن الجلسة السابقة وسط قيمة تداول ضعيفة غلبت عليها المضاربات.

وأغلق المؤشر العام منخفضا 0.01 بالمئة إلى 2127.75 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 6.9 مليون دينار مقارنة مع 9.9 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال عوني مصطفى المحلل المالي إن بورصة عمان ضعيفة وبحاجة لضخ سيولة وأخبار محفزة.

وأضاف "لا يوجد عمق في السوق مع غياب الحركة الحقيقية للتداول."

وانخفض سهم الكهرباء الأردنية 1.1 بالمئة إلى 2.69 دينار وسهم مناجم الفوسفات 0.55 بالمئة إلى 5.4 دينار.

وارتفع سهم البنك العربي 0.16 بالمئة إلى 6.2 دينار وسهم الاتصالات الأردنية 5.17 بالمئة إلى 2.44 دينار.