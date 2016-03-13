مبيعات العرب والمحليين تهبط بأغلبية الأسهم القيادية في بورصة مصر

1235 جمت - دفعت مبيعات المتعاملين الأفراد المحليين والعرب على الأسهم المصرية لفقدان سوق المال مكاسبها الصباحية لتغلق مستقرة بالقرب من مستوى دعم مهم عند 6500 نقطة.

واستقر المؤشر الرئيسي عند مستوى 6563.8 نقطة بعد أن كان مرتفعا بأكثر من واحد بالمئة في بداية المعاملات وتراجع المؤشر الثانوي 0.08 بالمئة ليغلق عند 354.2 نقطة.

وبلغت قيم التداول 484.349 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين والعرب إلى البيع بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 81.7 بالمئة من المعاملات والأجانب على 12 بالمئة والأفراد 66 بالمئة.

وقالت نعيم للوساطة في الأوراق المالية في مذكرة بحثية للعملاء اليوم إن نجاح المؤشر الرئيسي في تخطي مستوى 6625 نقطة "قد يمهد له الطريق للصعود صوب مستوى 6800 نقطة."

وزادت أسهم التجاري الدولي 0.05 بالمئة وبلتون 8.3 بالمئة وحديد عز 0.9 بالمئة وجي.بي أوتو 1.7 بالمئة.